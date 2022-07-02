Заход Чёрной Луны катастрофически повлияет на три знака зодиака в начале июля

Первый дни июля 2022 года связаны с заходом Чёрной Луны. Это астрономическое явление способное внести негативную энергетику в жизни людей. В этот раз под ударом окажутся представители трёх знаков зодиака.

В начале июля избегать поспешных выводов и быстрых решений стоит девам. Всё может перевернуться с ног на голову: планы кардинально изменятся, а люди, которым вы доверяете, окажутся настоящими предателями. Чтобы защитить свои финансы, свои нервы и своё время, откажитесь от опасных авантюр.

Неприятные новости Чёрная Луна принесёт Скорпионам. Есть вероятность раскрыть для себя крайне неожиданную тайну. А ещё есть вероятность, что на пути к цели возникнет препятствие, которое, скорее всего, не получится обойти. Единственный совет – ожидайте лучших времён.

Сильно поменяются планы у Тельцов. Но это не повод отчаиваться. Быть может, негативный опыт даст толчок к тому, чтобы изменить своё отношение к жизни? И хотя звёзды предрекают Тельцам новые полезные знакомства, есть шанс встретить в период захода Чёрной Луны предателя. Выявить его поможет исключительно интуиция.