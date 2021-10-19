1.3 C
Рязань
Вторник, 19 октября, 2021
spot_img
spot_img
На главнуюНовости мира

Задержанная за убийство девочки в Вологде угрожала расправой своему ребенку и накачивала его лекарствами

powder

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Соседи 40-летней Ульяны Ланской, которая подозревается в убийстве девятилетней жительницы Вологды, рассказали о ее жизни, пишет «Вологда-Поиск».

Ранее подозреваемая заманила к себе домой двух девочек, одной из которых удалось спастись, а вторая погибла от ее рук.

Выяснилось, что женщина стояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и была лишена родительских прав.

По словам ее знакомых, злоумышленника доводила родного ребенка уколами до возможной инвалидности, а когда органы опеки пришли забирать малыша – пригрозила выкинуть его на улицу.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,744ЧитателиЧитать
1,519ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]