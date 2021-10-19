Задержанная за убийство девочки в Вологде угрожала расправой своему ребенку и накачивала его лекарствами

Соседи 40-летней Ульяны Ланской, которая подозревается в убийстве девятилетней жительницы Вологды, рассказали о ее жизни, пишет «Вологда-Поиск».

Ранее подозреваемая заманила к себе домой двух девочек, одной из которых удалось спастись, а вторая погибла от ее рук.

Выяснилось, что женщина стояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и была лишена родительских прав.

По словам ее знакомых, злоумышленника доводила родного ребенка уколами до возможной инвалидности, а когда органы опеки пришли забирать малыша – пригрозила выкинуть его на улицу.