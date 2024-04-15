Вторник, 16 апреля, 2024

За угон скутера жителю Захаровского района грозит более двух лет лишения свободы

Автор: Кристина Аманн

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В Михайловском районе состоялся суд, где подсудимым выступил житель Захаровского района, который в июле 2023 года угнал скутер. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

На украденном скутере мужчина уехал в Михайлов и пытался его продать.

На момент преступления за злоумышленником уже был установлен административный надзор за ранее совершенное преступление. Но мужчине уклонялся от контроля, не жил по месту жительства и нарушал ограничения.

Теперь подсудимому назначили наказание в в иде двух лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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