Застройщика застрелили в голову в центре Новосибирска

В понедельник, 27 января, в центре Новосибирска застрелили председателя жилищно-строительного кооператива «Залесский» Олега Арчибасова. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что мужчина был убит выстрелом в голову. По предварительным данным, убийство произошло на улице Каменской недалеко от офиса ЖСК, что рядом со школой.

Среди основных версий убийства — профессиональная деятельность мужчины. Так, у отставного полковника ВВС был давний конфликт с другим застройщиком. Известно, что Арчибасов помогал обманутым дольщикам.

Фото — РЕН ТВ