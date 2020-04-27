Заподозренного в совращении школьницы чиновника уволили

В Минсельхозе сообщили об увольнении подозреваемого в совращении несовершеннолетней девочки помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова. Об этом пишет портал «Вести.ru».
«27 апреля 2020 года освобожден от занимаемой должности помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров», — заявил представитель ведомства.
Чиновнику инкриминируют совращение дочки своих знакомых. Как рассказал адвокат, член СПЧ при президенте России Шота Горгадзе, непристойные знаки внимания злоумышленник начал оказывать, когда девочке было 13 лет, а в половой контакт с ней вступил через два года.
В отношении Натарова возбуждено уголовное дело, его взял на личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.
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