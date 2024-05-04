Учёные предупреждают: газовые плиты могут быть опасны для вашего здоровья.

Согласно исследованию, использование газовых плит может привести к негативным последствиям для здоровья. Вдыхание загрязняющих веществ, выделяющихся при горении газа, может стать причиной развития астмы у детей и даже привести к смерти взрослых.

Врач-терапевт Евгений Тарасов подтвердил «Вечерней Москве», что диоксид азота, который выделяется при использовании газовых плит, действительно может негативно влиять на здоровье. Он отметил, что длительное воздействие этого вещества может привести к развитию астмы. Однако, по словам специалиста, риск негативного воздействия можно снизить, если использовать газовую плиту в хорошо проветриваемом помещении.

Кроме того, терапевт предупредил, что существуют и другие бытовые приборы, которые могут быть опасны для здоровья. Например, кухонные сковородки с тефлоновым покрытием могут выделять канцерогенные вещества при сильном нагреве. А пылесосы могут выбрасывать в воздух пыль с вредными частицами, которые оседают в лёгких и провоцируют астму и бронхит.

Чтобы снизить риск негативного воздействия на здоровье, терапевт рекомендует регулярно проветривать жилое помещение после уборки и приготовления пищи, а также использовать очиститель воздуха.