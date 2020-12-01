Задержанный в Казани маньяк душил пенсионерок под личиной «работника ЖКХ»

Задержанный в Казани маньяк представлялся пенсионеркам работником ЖКХ, а потом душил их, серию убийств он совершил вскоре после освобождения из колонии, где сидел за кражу и хранение оружия, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в СК РФ сообщили, что в Татарстане задержан подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин, совершенных в 12 регионах России. По данным следствия, 38-летний житель Казани, задержанный по подозрению в совершении этих преступлений, работает слесарем и был ранее судим в 2009 году за кражу. Убийства совершались в 2011-2012 годах в Центральной России, Приволжье и на Урале.

«Более двадцати одиноких женщин преклонного возраста были задушены неизвестным… Злоумышленник пользовался доверчивостью своих жертв. Представляясь работником ЖКХ или социальных служб, он беспрепятственно проходил в их квартиры. Совершив убийство, похищал сбережения пенсионерок и скрывался», — рассказала Волк.

По ее словам, полицейские распространили ориентировки по всем подразделениям МВД в Татарстане, а также в соседние регионы. Кроме того, с мест преступлений удалось изъять генетический материал предполагаемого убийцы.

По данным МВД РФ, подозреваемый был ранее судим по статьям о краже и незаконном приобретении, сбыте, хранении или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, освободился из колонии в июне 2010 года.