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Новости мираОбщество

Врач развеял самые популярные мифы о пользе сока

Иван Федоров

Медик Игорь Мормиль развеял наиболее популярные мифы о пользе сока. Он призвал не употреблять данный напиток на завтрак, а также не давать его детям.

Например, существует миф, согласно которому, соки помогают худеть. Однако не стоит забывать, что любое количество выпитого напитка такого рода не повлияет на другие продукты , употребляемые человеком. В итоге может получиться, что суточная норма калорий будет превышена. Кроме того, стоит помнить, что в соках часто содержится сахар, а его употреблять при похудении нельзя.

Пить сок на завтра или натощак нельзя, потому что он может спровоцировать язву или гастрит из-за наличия аминокислот. Для ребёнка соки тоже вредны, потому что они сладкие и могут привести к отказу от нормальной еды. Лучше всего для ребёнка — вода.

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Соки считаются более полезными, чем газировка, однако на самом деле оба напитка одинаково вредны, потому что промышленно производимые соки содержат большое количество сахара, пишет Oanews.

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