В Сочи парень избил беременную девушку и убил ребенка в ее животе

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Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1999 года рождения, который подозревается в избиении беременной женщины. Об этом пишет «Российская газета».

Инцидент произошел в Адлерском районе Сочи. Сообщается, что молодой человек избил женщину 1997 года рождения, которая находилась на девятом месяце беременности. В результате в утробе матери погиб ребенок.

Уточняется, были ли они знакомы до этой трагедии. Виновнику грозит до восьми лет лишения свободы. Подозреваемый заключен под стражу. Ведется следствие.