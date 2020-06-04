В Сочи парень избил беременную девушку и убил ребенка в ее животе

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1999 года рождения, который подозревается в избиении беременной женщины. Об этом пишет «Российская газета».
Инцидент произошел в Адлерском районе Сочи. Сообщается, что молодой человек избил женщину 1997 года рождения, которая находилась на девятом месяце беременности. В результате в утробе матери погиб ребенок.
Уточняется, были ли они знакомы до этой трагедии. Виновнику грозит до восьми лет лишения свободы. Подозреваемый заключен под стражу. Ведется следствие.
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