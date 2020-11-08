В Смоленском районе пьяный дебошир напал на полицейского возле здания администрации

В Смоленском районе пьяный мужчина устроил дебош в администрации и напал на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сообщение о неадекватном мужчине поступило из администрации Козинского сельского поселения. Сотрудники утверждали, что в помещении находится пьяный мужчина, который мешает не только работникам, но и посетителям.

— По указанному адресу прибыл местный участковый. Он вывел дебошира на улицу, но тот все никак не хотел успокаиваться. В итоге он ударил полицейского по ноге, — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Она задокументировала факт нападения и доставили 39-летнего мужчину в дежурную часть.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».