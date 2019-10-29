В РФ приехал обновленный Land Rover Discovery Sport

Обновленный британский внедорожник Land Rover Discovery Sport привезли в Россию. Сотрудники российского представительства концерна Land Rover назвали цены на данную модель еще в июне.

Прием заказов открыли также летом. Но поставки внедорожников затянулись. Их начали лишь теперь. Стоимость «Дискавери Спорт» за это время не поменялась. Самая стандартная полноприводная комплектация с турбированным двигателем объемом 2.0 литра и отдачей в 200 л.с., 9-скоростной АКПП обойдется покупателям в 2 миллиона 930 тысяч рублей.

Кроме того, производитель предлагает версии, на которые установлен форсированный бензиновый мотор с мощностью в 249 «лошадей»; либо турбодизель на 2 литра с отдачей в 150-180 лошадиных сил. Такие исполнения будут более дорогими, сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю