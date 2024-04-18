Четверг, 18 апреля, 2024

Цифровые волонтеры научат рязанцев оплачивать услуги ЖКХ онлайн

Автор: Кристина Аманн

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С 15 апреля и на протяжении ближайших двух недель цифровые волонтеры работают в пунктах приёма платежей ООО «РГМЭК». Они консультируют жителей Рязани по онлайн-вариантам оплаты жилищно-коммунальных услуг. На днях волонтёры прошли обучение и получили сертификаты.

Жителям помогают разобраться в счёт-квитанциях, порядке начислений и механизмах оплаты по QR-коду без регистрации в личном кабинете. Также им расскажут об этапах регистрации в личном кабинете потребителя, возможностях работы в нём, оплате через личный кабинет и получении необходимых справок, альтернативных способах оплаты.

Получить консультацию цифровых волонтёров можно в следующих пунктах приёма платежей:

 ул. Татарская, д. 95 

 (19, 22, 26 апреля с 14:00 до 16:00; 17, 18, 22 — 22 апреля с 16:00 до 18:00)

ул. Новоселов, д. 50, к. 3 

 (16 — 19 и 22 — 26 апреля с 16:00 до 18:00)

ул. Маяковского, д. 111 

 (19, 23, 24, 26 апреля с 14:00 до 18:00)

ул. Трудовая, д. 10 

 (24, 25 апреля с 16:00 до 18:00)

ул. Вокзальная, д. 101, пом. Н4 

 (15, 18, 23, 25 апреля с 16:00 до 18:00)

В Рязанской области федеральный проект Цифровые волонтеры реализуется при поддержке АНО «Цифровой регион».

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