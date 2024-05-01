«Бессмертный полк» покажут на самом большом экране Рязани в ТРЦ «М5 Молл»

Впереди один из главных праздников России — День Победы. В этом году в целях безопасности 9 мая в Рязани не будет проводиться парад и традиционное шествие Бессмертного полка. «М5 Молл» предлагает пройти Бессмертному полку в онлайн-формате на самом большом экране Рязани — на медиафасаде центра.

Почтить память своих родственников, участников Великой Отечественной войны, может каждый. Для размещения фотографии фронтовиков необходимо с 1 мая и до 18:00 4 мая отправить заявку в электронной форме с данными ветерана и фотографией: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu4aldbsja0KOY88jaOR9ck8SsL8TYOjpWSIeAvBnF0WAJfg/viewform

Каждый снимок обязательно будет размещён на экране центра 9 мая в День Победы.

Константин Денисов, директор по маркетингу и PR компании «Мармакс»: «День Победы — это день, объединяющий каждого человека, живущего в нашей стране. На официальном сайте движения «Бессмертный полк» отмечено: «они должны пройти победным строем в любые времена». Мы приняли решение о проведении шествия «Бессмертного полка» на нашем экране, чтобы сохранить традицию и дать возможность всем отдать дань уважения и памяти своим героям. ТРЦ «М5 Молл» не будет 9 мая транслировать рекламу — всё эфирное время центра будет отдано нашим ветеранам».

Более подробно о мероприятиях и событиях «М5 Молл» можно узнать на официальных страничках ТРЦ в социальных сетях: «ВКонтакте».

https://vk.com/m5mall и Telegram https://t.me/m5mallrzn Администрация торгово-развлекательного центра напоминает, что обработать руки антисептиками можно у каждого центрального входа.