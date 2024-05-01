Среда, 1 мая, 2024

«Бессмертный полк» покажут на самом большом экране Рязани в ТРЦ «М5 Молл»

Автор: 7info

Опубликовано

Впереди один из главных праздников России — День Победы. В этом году в целях безопасности 9 мая в Рязани не будет проводиться парад и традиционное шествие Бессмертного полка. «М5 Молл» предлагает пройти Бессмертному полку в онлайн-формате на самом большом экране Рязани — на медиафасаде центра.

Почтить память своих родственников, участников Великой Отечественной войны, может каждый. Для размещения фотографии фронтовиков необходимо с 1 мая и до 18:00 4 мая отправить заявку в электронной форме с данными ветерана и фотографией: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu4aldbsja0KOY88jaOR9ck8SsL8TYOjpWSIeAvBnF0WAJfg/viewform

Каждый снимок обязательно будет размещён на экране центра 9 мая в День Победы.

Константин Денисов, директор по маркетингу и PR компании «Мармакс»: «День Победы — это день, объединяющий каждого человека, живущего в нашей стране. На официальном сайте движения «Бессмертный полк» отмечено: «они должны пройти победным строем в любые времена».  Мы приняли решение о проведении шествия «Бессмертного полка» на нашем экране, чтобы сохранить традицию и дать возможность всем отдать дань уважения и памяти своим героям. ТРЦ «М5 Молл» не будет 9 мая транслировать рекламу — всё эфирное время центра будет отдано нашим ветеранам».

Более подробно о мероприятиях и событиях «М5 Молл» можно узнать на официальных страничках ТРЦ в социальных сетях: «ВКонтакте».

https://vk.com/m5mall и Telegram https://t.me/m5mallrzn Администрация торгово-развлекательного центра напоминает, что обработать руки антисептиками можно у каждого центрального входа.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В ТРЦ «М5 Молл» в мае пройдет четыре детских праздника

Умер Андрей Тропилло — один из первых ленинградских рок-продюсеров

Российские войска ликвидировали в ДНР подполковника СБУ Ивана Попа

Шестилетний ребёнок спас впавшую в кому мать

Повара рассказали, с чем правильно есть окрошку

Сексолог рассказал, сколько должен длиться нормальный половой акт

Митрополит Марк рассказал о грехе предательства в Великую среду

Врач из Рязани рассказала о подвиге своего дедушки и нательном крестике, который оберегал его на фронте

Появилось видео пожара в Рязани после атаки дронов

Минобороны РФ: над Рязанской областью перехватили беспилотник

На рязанском нефтеперерабатывающем заводе начался пожар после атаки беспилотников

Рязанская область подверглась атаке беспилотников

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В ТРЦ «М5 Молл» в мае пройдет четыре детских праздника

Новости Рязани
Майская афиша детских праздников «М5 Молл» – это четыре приключения для команды юных героев.

Умер Андрей Тропилло — один из первых ленинградских рок-продюсеров

Новости мира
В 80-х годах Андрей Тропилло записывал группы «Аквариум», «Зоопарк», «Кино», «Алиса», «Ноль» на своей неофициальной студии «АнТроп».

Российские войска ликвидировали в ДНР подполковника СБУ Ивана Попа

Новости мира
Судя по месту уничтожения — городу Красноармейску (ранее Покровску), — Поп мог быть одним из тех, кто попал под ракетный удар, нанесённый Вооружёнными силами РФ на прошлой неделе.

Шестилетний ребёнок спас впавшую в кому мать

Новости мира
Женщине 42 года. Сейчас она находится в больнице под наблюдением врачей.

Повара рассказали, с чем правильно есть окрошку

Новости мира
Существует множество вариантов подачи окрошки: от классической на квасе до использования айрана и других ингредиентов.