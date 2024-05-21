SuperJob рассказал, кому в Рязани готовы платить зарплату в 200 тыс рублей

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 55 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения мая в Рязани.

В Рязани в мае больше всего готовы платить коммерческому директору. Компания предлагает зарплату 200 тыс. рублей.

На втором месте — вакансия производителя работ с зарплатой от 110 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь профильное образование и релевантный опыт работы.

На третьем месте — автоэлектрик с зарплатой до 140 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь релевантный опыт работы.

В рейтинг также вошли вакансии жестянщик кузовного цеха с зарплатой до 140 тыс. рублей и территориального директора с зарплатой от 95 тыс. рублей.

Рязань