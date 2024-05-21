SuperJob рассказал, кому в Рязани готовы платить зарплату в 200 тыс рублей

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 55 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения мая в Рязани.
В Рязани в мае больше всего готовы платить коммерческому директору. Компания предлагает зарплату 200 тыс. рублей.
На втором месте — вакансия производителя работ с зарплатой от 110 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь профильное образование и релевантный опыт работы.
На третьем месте — автоэлектрик с зарплатой до 140 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь релевантный опыт работы.
В рейтинг также вошли вакансии жестянщик кузовного цеха с зарплатой до 140 тыс. рублей и территориального директора с зарплатой от 95 тыс. рублей.
Рязань
|№
|Должность
|Предлагаемая зарплата
|1
|Коммерческий директор
|от 200 000 руб.
|2
|Производитель работ
|от 110 000 руб.
|3
|Автоэлектрик
|100 000 — 140 000 руб.
|4
|Жестянщик кузовного цеха
|100 000 — 140 000 руб.
|5
|Территориальный директор
|от 95 000 руб.