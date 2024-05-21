Вторник, 21 мая, 2024

Названо ещё одно опасное последствие COVID-19

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

Коронавирусная инфекция может негативно сказаться на людях, чья работа связана с голосом и речью. После болезни дикторы, актёры, ведущие и учителя могут столкнуться с функциональной дисфонией, сообщил NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев.

Это связано с ослаблением общего и местного иммунитета. У людей с различными слабыми местами, органами, системами и частями тела может нарушаться работа голосовых связок. Особенно это касается тех, чья работа связана с голосом и речью: дикторов, актёров, ведущих, учителей. Чем хуже баланс между работой и отдыхом, тем больше вероятность возникновения проблем.

Даже если человек полностью выздоровел и прошёл все необходимые обследования, он всё равно может столкнуться с трудностями, связанными с голосом. По словам Зайцева, при функциональной дисфонии голосовые складки во время разговора полностью смыкаются, а затем происходит лёгкое несмыкание связок. В тяжёлых случаях голос становится сиплым.

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