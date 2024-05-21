Рязанское УМВД проверит полицейских, которые устроили драку в баре

Действия сотрудников полиции, которые бросались на людей в баре с кулаками, проверит Рязанское УМВД. Об этом пишет «Газета. RU» со ссылкой на Рязанское юридическое агентство «Вы правы».

Сообщается, что в бар Chilli’s bar 18 мая вызвали четыре экипажа полиции. Сделали это трое сотрудников уголовного розыска, которые возмутились тем, что их не пустили в заведение и, по словам очевидцев, стали бросаться на посетителей с кулаками.

В издании пишут, что трое полицейских находились в состоянии алкогольного опьянения. Вероятно, поэтому охрана не пустила их. Они были не при исполнении, но решили воспользоваться служебным положением, вызвав четыре экипажа полиции. Кроме того, что полицейские бросались на сотрудников бара и выгоняли посетителей под предлогом проверки документов, они разбивали посуду. Документы, однако, они проверять не стали.

В пресс-службе УМВД по Рязанской области прокомментировали, что в отношении сотрудников назначили служебную проверку.

Видео с сайта издания «Газета. RU».