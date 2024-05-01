В Спасском районе мужчина незаконно получил 65 000 «чернобыльских» выплат

Полицейские из Спасского района выявили факты мошенничества при получении социальных пособий за проживание в зоне, подвергавшейся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Выяснилось, что 44-летний уроженец Средней Азии в 2014 году зарегистрировался в одном из сел Спасского района, которое входит в перечень населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Мужчине назначили ежемесячную социальную выплату, однако фактически он жил в Ленинском районе Подмосковья и работал в сфере ЖКХ в Москве. В результате он неправомерно получил из Пенсионного фонда России 65 тысяч рублей.

В 2017 году мужчина зарегистрировал в селе Спасского района годовалого сына и получил 74 680 тысяч рублей от Пенсионного фонда России и 188 686 тысяч рублей от Центра социальных выплат Рязанской области.

В отношении мужчины возбуждили уголовные дела по ч.1 и ч. 3 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат и мошенничество при получении выплат в крупном размере). Ему грозит до 6 лет лишения свободы.