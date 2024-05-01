Среда, 1 мая, 2024

В Рязанской области работает горячая линия по профилактике клещевого энцефалита

Автор: Кристина Аманн

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Фото Pxhere

С 30 апреля в Рязанской области работает «горячая линия» по вопросам профилактики клещевого энцефалита. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты ответят на вопросы по профилактике клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся клещами. Также они расскажут, что делать и куда обращаться, если присосался клещ, подскажут график работы лабораторий и правила индивидуальной защиты от нападения клещей. Горячая линия будет работать до 13 мая.

Задать свои вопросы можно:
– в выходные и праздничные дни (30 апреля–1 мая, 4–5 мая, 9–12 мая 2024 года) по телефону 92-98-07 с 10.00 до 17.00
– в рабочие дни (понедельник–четверг) с 10.00 до 16.45 (пятница) по телефонам: 8 (800) 550-85-62, 92-98-08, 92-90-15.

За консультацией в рабочие дни рязанцы могут также обращаться в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по региону.

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