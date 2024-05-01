Среда, 1 мая, 2024

В Рязанской области мужчина умер во время работы в огороде

Автор: Кристина Аманн

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В селе Ново-Сергиевка Александро-Невского района в среду, 1 мая, во время работы в огороде умер мужчина. Об этом пишут «МК в Рязани».

71-летний мужчина работал на участке вместе со своей сестрой. Женщина в какой-то момент отошла за граблями. Когда вернулась, увидела брата мертвым.  

Старший следователь Скопинского МСО СУ СКР по Рязанской области Ирина Дашкова прокомментировала, что по факту смерти пенсионера проводится доследственная проверка. Сейчас будет устанавливаться причина смерти, после чего будет принято процессуальное решение.

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