Сексолог рассказал, сколько половых партнёров считается нормой

Андрей Булах — врач-сексолог, психотерапевт и акушер-гинеколог с 20-летним опытом работы — ответил на вопрос о том, сколько половых партнёров считается нормой.

Он отметил, что не существует единой нормы. Однако исследования показывают, что если у человека, независимо от пола, больше 15 партнёров, то это может привести к привыканию и снижению значимости отношений. Когда количество партнёров превышает 100, начинается обесценивание отношений и эмоций, и человеку становится сложно строить долгосрочные связи.

Таким образом, по мнению многих исследователей, нормальным количеством половых партнёров за всю жизнь можно считать примерно 10–15 человек.

При полноценных отношениях, в которых была влюблённость, эмоции, человек не получает негатива. Если это случайные связи, где обесцениваются эти самые эмоции, чувства, то у человека могут возникнуть сложности.