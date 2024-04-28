Воскресенье, 28 апреля, 2024

Сексолог рассказал, сколько половых партнёров считается нормой

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от jcomp на Freepik

Андрей Булах — врач-сексолог, психотерапевт и акушер-гинеколог с 20-летним опытом работы — ответил на вопрос о том, сколько половых партнёров считается нормой.

Он отметил, что не существует единой нормы. Однако исследования показывают, что если у человека, независимо от пола, больше 15 партнёров, то это может привести к привыканию и снижению значимости отношений. Когда количество партнёров превышает 100, начинается обесценивание отношений и эмоций, и человеку становится сложно строить долгосрочные связи.

Таким образом, по мнению многих исследователей, нормальным количеством половых партнёров за всю жизнь можно считать примерно 10–15 человек.

При полноценных отношениях, в которых была влюблённость, эмоции, человек не получает негатива. Если это случайные связи, где обесцениваются эти самые эмоции, чувства, то у человека могут возникнуть сложности.

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