В Сасовском районе предприниматель разводит оленей, ланей и косуль

В деревне Крутое Сасовского района предприниматель Евгений Клоков занимается разведением благородных европейских оленей. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава Сасовского муниципального округа Евгения Рубцова.

В хозяйстве Евгения Клокова уже сотня оленей. Не так давно к ним присоединились косули и лани. Территория хозяйства огорожена и охраняется.

Также Евгения Рубцова отмечает, что предприниматель с 2024 года начал осваивать растениеводство.

Евгений Клоков планирует построить небольшую базу отдыха с гостевыми коттеджами, русской баней, кафе и прудами.