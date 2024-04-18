Умер кинорежиссёр Фёдор Петрухин

В четверг, 18 апреля, на 73-м году жизни скончался талантливый кинорежиссер, член Союза кинематографистов России, Федор Федорович Петрухин. Об этом сегодня сообщили в Союзе кинематографистов России.

Федор Петрухин родился 4 января 1952 года. В 1989 году он с отличием окончил режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров при Госкино СССР, обучаясь в мастерской легендарного Ролана Быкова.

Дебютной работой Петрухина в качестве режиссера-постановщика стала кинолента «Дина», вышедшая в 1991 году. За свою карьеру он снял множество картин, завоевавших любовь и признание зрителей, среди которых:

Игровые фильмы: «На Муромской дорожке», «День Победы», «Кензели», «Подсолнух».

Телевизионные сериалы: «Новая жизнь сыщика Гурова», «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение», «Одиссея сыщика Гурова».

Документальный фильм: «Курсанты Кремля».

Федор Петрухин был не только одаренным режиссером, но и чутким наставником, воспитавшим целую плеяду молодых талантов. Его уход из жизни — это невосполнимая потеря для всего российского кинематографа, говорится в сообщении.