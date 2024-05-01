Четверг, 2 мая, 2024

Глоба рассказала, кому май принесёт новые возможности и прибыль

Автор: 7info

Опубликовано

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Тамара Глоба, известный астролог, поделилась своими прогнозами для двух знаков зодиака — Овна и Тельца. Текст опубликовал портал StarHit

Для Овнов май станет временем новых возможностей. Вы будете полны энергии и активности, и это поможет вам привлечь интересных людей в свою жизнь. Они, в свою очередь, также откроют для вас новые перспективы.

В этом месяце вы будете заниматься делами, за которые раньше не решались взяться. Вас ждут важные события, поездки и приключения. Ваши идеи получат воплощение, и вы сможете добиться успеха в спорте и личных делах. Также у вас появится возможность хорошо заработать и приобрести что-то ценное.

Тельцам май принесет любовь и поддержку со стороны окружающих. Люди будут проявлять к вам повышенное внимание и помогать в личных делах или с детьми. Возможно, это будет аванс судьбы или вознаграждение за прошлые достижения.

Это отличное время для зачатия, беременности или начала нового дела, которое вам нравится. Если вы хотите продвинуть свои идеи или начать новый проект, сейчас самое подходящее время. Также это хороший период для учебы — ваш ум принесет вам деньги, уважение, признание и новых друзей. В конце месяца вас ждет хорошая прибыль.

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