Россиянам напомнили, о каких доходах срочно нужно отчитаться

Депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил россиянам, которые продали недвижимость до истечения минимального срока владения (3 или 5 лет), о необходимости до 2 мая подать декларацию.

В беседе с NEWS.RU он подчеркнул, что подача декларации является обязательной даже при отсутствии дохода от сделки.

Законодатель пояснил, что декларация при продаже имущества не требуется, если сумма продажи не превышает 1 млн рублей для недвижимости и 250 тысяч рублей для другого имущества.

Кроме того, он указал, что россиянам необходимо задекларировать и уплатить налоги по доходам, если они не имели статуса ИП или самозанятого при сдаче квартиры, работе репетитором или оказании других платных услуг.

Также он отметил, что при выигрышах в лотереях и других играх на сумму от 4 до 15 тысяч рублей россиянам придётся уплатить налоги. Выигрыши до 4 тысяч рублей не облагаются налогом, а суммы свыше 15 тысяч рублей облагаются налогом, который удерживает организатор.

Подать декларацию можно на сайте ФНС, пройдя авторизацию через «Госуслуги». Декларацию нужно подать до 2 мая включительно, а срок уплаты налогов по ней — до 15 июля 2024 года.