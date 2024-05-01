Среда, 1 мая, 2024

В Рязанской области за сутки выявили более 10 нарушений правил ПДД со стороны мотоциклистов

Автор: Кристина Аманн

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В Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическую операцию «Мотоцикл». Она направлена на выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения.

За сутки полицейские выявили более 10 правонарушений со стороны водителей мотоциклов.

В связи с этим Госавтоинспекция региона напомнила водителям мототранспортных средств о правилах безопасности: нужно всегда использовать защитную амуницию, строго соблюдать скоростные ограничения и требования по регистрации транспорта, своевременно проводить обслуживание мотоцикла, при движении всегда включать ближний свет фар, вне зависимости от времени суток.

Также запрещается управлять мототранспортом в состоянии опьянения.

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