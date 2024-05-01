В Рязанской области за сутки выявили более 10 нарушений правил ПДД со стороны мотоциклистов

В Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическую операцию «Мотоцикл». Она направлена на выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения.

За сутки полицейские выявили более 10 правонарушений со стороны водителей мотоциклов.

В связи с этим Госавтоинспекция региона напомнила водителям мототранспортных средств о правилах безопасности: нужно всегда использовать защитную амуницию, строго соблюдать скоростные ограничения и требования по регистрации транспорта, своевременно проводить обслуживание мотоцикла, при движении всегда включать ближний свет фар, вне зависимости от времени суток.

Также запрещается управлять мототранспортом в состоянии опьянения.