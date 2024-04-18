Семья из Рязанской области показала фронтовые реликвии прадеда-участника Великой Отечественной войны

Продолжается акция «Свидетели поры огневой», в рамках которой жители Рязанской области показывают семейные реликвии, связанные с родственниками-участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, а также рассказывают их истории. Проект реализуется в преддверии 79-й годовщины Победы, а также в рамках Года Семьи, который объявлен в России.

В редакцию пришло письмо от семьи Лузгиных. Николай, глава семейства, рассказал, что недавно он вместе с шестилетней дочкой Машей готовил презентацию к 9 мая. Героем презентации стал их прадед Николай Сергеевич Лузгин. В семье хранят сразу несколько реликвий, связанных с его фронтовой историей. Жизненный путь потомки Николая Сергеевича также берегут и помнят. И даже совсем юная Маша знает биографию прадедушки-фронтовика и готова поделиться ей с читателями 7info.

«Сегодня я хочу рассказать вам про моего прадеда Лузгина Николая Сергеевича. Родился он 26 июля 1912 года в городе Ряжске Рязанской области. После учёбы в школе Николай окончил педагогический техникум. Службу в Рядах Красной Армии Николай Сергеевич начал в 1939 году, участвовал в Финской войне пехотинцем.

С 1941 по 1945 год мой прадед служил командиром взвода, участвовал в боях на фронтах Великой Отечественной Войны в составе 461-го линейного батальона связи, который обеспечивал телефонно-телеграфную связь командующего фронтом с Верховным Главнокомандующим. Войну Николай Сергеевич окончил в мае 1945 года в Кёнигсберге (нынешний Калининград). За всё время службы имел два тяжёлых ранения, был награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг» и орденом «Красного знамени».

Вот краткая выписка из приказа о награждении:

Товарищ Лузгин Н.С. самоотверженно работал по восстановлению линий связи, разрушенных при бомбежке. 19-20 июля 1942 года сам лично, несмотря на бомбёжку с воздуха, восстанавливал постоянные лини связи. Ежедневно минометно-артиллерийским обстрелом района контрольной станции №2, разрушаются постоянные линии связи. Товарищ Лузгин с командой в 7 человек восстанавливает связь.

7 сентября 1942 года было разрушено 6 проводов в 3 пролетах постоянной телеграфной линии. Несмотря на огонь противника, товарищ Лузгин с командой в 7 человек пренебрегая жизнью, устранил повреждения за 45 минут. Его контрольная станция является передовой в батальоне.

Товарищ Лузгин достоин правительственной награды «Медаль за Отвагу».

На представленных фото можно увидеть книжку красноармейца, копию приказа о награждении, медаль за отвагу, моего прадеда Лузгина Николая Сергеевича и мою прабабушку, Лузгину Акулину Тихоновну, фотографию которой Николай Сергеевич носил всю войну в нагрудном кармане своей гимнастерки. Также вы можете посмотреть на настоящую трофейную фляжку красноармейца Лузгина. Она пробита осколком и запаяна оловом. Вот такие реликвии мы храним в семье как память о нашем прадедушке.

«После завершения Великой Отечественной Войны Лузгин Николай Сергеевич вернулся на своё прежнее место работы – начальником почтового вагона в Московском Управлении перевозки почты, где работал более 40 лет на одном месте без единого больничного. По должности ему было положено оружие. В командировки начальник почтового вагона ездил с револьвером. За время работы случались разные ситуации, поезд попадал в крушение, на поезд нападали бандиты и прадедушке приходилось применять табельное оружие». В 1954 году Лузгин Николай Сергеевич удостоен Правительственной награды – медали «За Трудовую Доблесть». Его портрет постоянно висел на Доске Почёта. После выхода на пенсию в 1972 году Лузгин Николай Сергеевич поддерживал связь со своими коллегами, его постоянно привлекали в помощь в «авральные» предпраздничные дни, когда поток посылок и корреспонденции возрастал многократно».

Примите участие в акции и вы! До 30 апреля присылайте с пометкой «Акция Свидетели поры огневой» на почту info@7info.ru фотографии ваших семейных реликвий и сопроводительный рассказ о них и ваших родных, которым они принадлежали или принадлежат. Все фото и истории будут опубликованы на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях под хештегом #СвидетелиПорыОгневой. Самые интересные материалы войдут в презентацию в рамках городского праздника, который накануне Дня Победы, 7 мая, пройдёт в Рязани.