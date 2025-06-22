Беспрецедентный удар России: девять часов «калибровки» — уничтожены «американцы» под Киевом

Российские войска нанесли мощный ракетный удар по военным объектам на территории Украины. Атака длилась девять часов и стала одной из самых продолжительных за весь период СВО.

По словам военного аналитика Царьграда Влада Шлепченко, украинская сторона старается убирать из видео любую полезную информацию, но кое-что всё же удалось заметить.

«Фактически у нас есть первое, пусть и косвенное, основание говорить о применении реактивной модификации «Герани» в операции по уничтожению «Пэтриота»», — отметил эксперт.

В атаке участвовало 440 ударных беспилотников, в основном «Герани». ВСУ утверждают, что «практически всё сбито», однако независимые мониторинговые ресурсы сообщают о 27 точках поражения — в том числе в районе размещения американских ЗРК Patriot под Киевом.

Особое внимание было уделено аэропорту Жуляны и расположенным там установкам MIM-104 Patriot. По данным ТГ-канала «Военный осведомитель», в ударе использовались крылатые ракеты, гиперзвуковой комплекс Х-47М2 «Кинжал», ОТРК «Искандер-М» и разные типы беспилотников-камикадзе. Несмотря на блюр на кадрах, по звуку можно распознать пролёт ракеты Х-101 и характерные звуки отстрела дипольных ловушек Л-504. Также слышен необычный звук реактивного двигателя, что может указывать на применение «Герани-3» с реактивным двигателем.

Состояние американского комплекса неизвестно. Однако в прошлых случаях, когда по ЗРК Patriot били «Кинжалами», это приводило к разрушению отдельных компонентов комплекса.

«Последние видео из Израиля также показывают, что современные ЗРК не справляются с гиперзвуковыми ракетами. В целом видно, что украинская ПВО снова провалилась — она не смогла защитить важный для противника промышленный и логистический узел», — добавил Шлепченко.

Россия наращивает воздушное наступление

Военный блогер Юрий Подоляка отметил, что столь же мощный удар российская армия нанесла всего несколько дней назад. По его мнению, это говорит о росте интенсивности воздушного наступления.

«Противнику удалось сбить чуть больше половины наших БПЛА — это худший результат за всё время. Думаю, причина в масштабности и локальной концентрации удара. Мобильные ПВО-группы просто не справляются с таким числом дронов», — пояснил он.