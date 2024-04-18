За заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве житель Сараевского района получил три года условно

Жителя Сараевского района осудили за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, то есть по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

13 декабря 2022 г. нетрезвый мужчина из хулиганских побуждений позвонил на номер единой диспетчерской службы Сараевского района и сообщил, что в пассажирском автобусе по маршруту Рязань – Владимир заложено взрывное устройство, которое по прибытии на конечную станцию взорвется.

Правоохранительные органы Владимира обследовали автовокзал и пассажирский автобус, но не нашли взрывное устройство.

Мужчина признал вину. Ему назначили наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.