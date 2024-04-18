Четверг, 18 апреля, 2024

На телеканале «Пятница!» вышел выпуск «На ножах» из Рязани

Автор: Кристина Аманн

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В программе «На ножах» преобразили кафе «Базар» из Рязани. Выпуск вышел в эфир на телеканале «Пятница!».

Кафе находится на улице Почтовая. Теперь оно будет называться «У нас в Рязани».

В анонсе программы написано: «Владельцы ресторана «Базар» в Рязани решили внести изменения в работу своего заведения. Они несколько раз меняли концепцию, чтобы угодить гостям. Это привело к тому, что в ресторане смешалось несколько стилей. Разобраться, какие именно новшества необходимы «Базару», поможет Константин Ивлев».

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