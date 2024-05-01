Окрошка — это одно из самых популярных блюд на майские праздники, особенно когда на улице тепло и хочется отдохнуть на природе. Это простое в приготовлении, лёгкое и сытное блюдо, которое можно приготовить из различных ингредиентов.

Существует множество вариантов подачи окрошки: от классической на квасе до использования айрана и других ингредиентов. Портал E1 опросил четырёх шеф-поваров Екатеринбурга, как правильно есть окрошку.

Шеф-повар Шакир Юлдашев из Ташкента рассказывает, что в зависимости от региона и климата предпочтения россиян могут меняться. Например, на юге часто можно встретить окрошку на кефире или даже на мацони.

Шеф-повар Михаил Аракелов поделился своим любимым рецептом окрошки. Он использует густой мацони, который разбавляет армянской водой с газом, добавляет мелко порезанные ингредиенты для окрошки и обязательно зелень. Получается свежая лёгкая окрошка.

Другой шеф-повар, Денис Середкин, считает, что лучшая заправка для окрошки — это «живой» каменский квас насыщенного янтарного цвета. Он очень сбалансированный, в меру сладкий и кислый, с насыщенным вкусом.

Ещё один вариант — это окрошка с квасом или минералкой «Обуховская-13» с синей этикеткой. Этот выбор делает шеф-повар Степан Майоров. Он рассказывает, что его мама и бабушка с детства делали ему окрошку на минералке «Обуховская» с уксусом и майонезом ЕЖК.

Однако, как отмечают шеф-повара, не существует правильного или неправильного рецепта окрошки. Каждый выбирает идеальную окрошку для себя, даже если она становится не супом, а салатом со сметаной или майонезом.