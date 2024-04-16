Предсказания Ванги о Третьей мировой войне и Путине испугали британцев

Британский сайт Mail Online опубликовал статью, посвящённую предсказаниям Ванги. В заголовке журналисты назвали их пугающими.

Авторы пишут, что болгарская провидица правильно предсказала пандемию коронавируса, атаку террористов 11 сентября в США, сильную засуху в Европе в прошлом году, наводнения и цунами, а также многие другие события.

Журналисты отмечают, что Ванга говорила о начале Третьей мировой войны. Очень похожие события сейчас разворачиваются на Ближнем Востоке, после атаки Израиля на посольства Ирина и последующего ответа.

Ещё одно крайне неприятное для Запада пророчество Ванга сделала в 1979 году. Она заявила, что Россия станет доминировать. Президент Путин, по словам прорицательницы, станет «Повелителем мира».

Она сказала: «Все будут оттаивать, как будто лед, останется только один нетронутым — слава Владимира, слава России. Все будет убрано ею с пути и не только будет сохранено, но и станет повелителем мира».