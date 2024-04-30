Бывший адвокат Михаила Ефремова получил ранение на СВО и находится при смерти

Стало известно, что Эльман Пашаев, бывший адвокат актера Михаила Ефремова, получил ранение на СВО и сейчас находится при смерти. Об это пишет URA.Ru со ссылкой на близкого друга Пашаева.

Сообщается, что Пашаев попал со своей группой под обстрел под Угледаром. На их подразделение сбросили снаряд с дрона.

Напомним, в 2020 году Эльман Пашаев выступил в защиту актура Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП. Позже актер отказался от его услуг, а адвокатская палата лишила Пашаева профессионального статуса за нарушение этики.