Вторник, 30 апреля, 2024

Бывший адвокат Михаила Ефремова получил ранение на СВО и находится при смерти

Автор: Кристина Аманн

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Фото: ura.news/

Стало известно, что Эльман Пашаев, бывший адвокат актера Михаила Ефремова, получил ранение на СВО и сейчас находится при смерти. Об это пишет URA.Ru со ссылкой на близкого друга Пашаева.

Сообщается, что Пашаев попал со своей группой под обстрел под Угледаром. На их подразделение сбросили снаряд с дрона.

Напомним, в 2020 году Эльман Пашаев выступил в защиту актура Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП. Позже актер отказался от его услуг, а адвокатская палата лишила Пашаева профессионального статуса за нарушение этики.

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