Вторник, 30 апреля, 2024

Белгородцев встревожило появление колеса обозрения во время СВО

Автор: powder

Опубликовано

Жителей Белгорода встревожило строительство колеса обозрения во время спецоперации, пишет «Бел.Ру».

Горожане задались вопросом о времени спуска с аттракциона в случае ракетной опасности. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что установка колеса, несмотря на сложную обстановку, — решение правильное.

«Мы все ждем окончания сложной ситуации, мы все ждем победы, уверен, что она не за горами», — пояснил глава региона.

В мэрии Белгорода также подчеркнули, что хозяйственным субъектам направили рекомендации по обеспечению безопасности, их соблюдение находится на контроле профильных служб.

50-метровое колесо обозрения появится в парке аттракционов «Калейдоскоп» и станет всесезонным.

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