Четверг, 18 апреля, 2024

Несовершеннолетняя рязанка оказалась причастна к краже более миллиона рублей у пенсионерки

Автор: Кристина Аманн

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Создано с помощью ИИ

В Рязани жертвой мошенников стала 85-летняя местная жительница. Об этом рассказывает УМВД России по Рязанской области.

Пенсионерку ввели в заблуждение, сказав, что ее родственница попала в ДТП, и ей грозит уголовное дело. Чтобы спасти ее, пенсионерка передала неизвестной девушке 1 304 500 рублей.

На следующий день в полицию обратилась 91-летняя рязанка, которая стала жертвой точно такой же мошеннической схемы. Она передала молодой девушке-курьеру 100 000 рублей.

Злоумышленницей оказалась 17-летняя уроженка Старожиловского района, которая в настоящее время живет в Рязани.

По предварительной информации, девушка нашла в интернете предложение по подработке. В ее обязанности входило приезжать на указанные кураторами адреса и забирать у обманутых людей наличные. После деньги переводились на счета в зарубежный колл-центр, а у злоумышленницы оставался процент от сумм.

Материалы уголовного дела несовершеннолетней злоумышленницы передали в следственные органы для дальнейшего расследования.

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