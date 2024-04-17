Раскрыты подробности о затонувшем в реке автомобиле с бойцами СВО

В реке Дон в Воронежской области нашли автомобиль с участниками СВО, рассказал изданию РИА «Воронеж» глава водолазной группы Сергей Пенской.

По его словам, машину нашли еще 13 апреля, но ее подняли 16 апреля из-за сильного течения и нулевой видимости.

В транспортном средстве не было лобового стекла, ручки дверей были сломаны изнутри. В салоне находилось два тела, хотя родственники сообщали о трех пропавших без вести.

По мнению начальника водолазной службы, третьего человека могло унести течением.