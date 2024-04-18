На Москву и Центральную Россию надвигается шторм с ураганным ветром

В пятницу, 19 апреля, в Центральной России и Москве ожидается сильный шторм с порывами ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По шкале Бофорта это соответствует 9-балльному шторму. При такой скорости ветровая нагрузка на квадратный метр может достигать 44 килограммов.
Это значит, что под ударом стихии могут оказаться деревья, ветки, рекламные конструкции, кровли зданий и другие объекты.
Из-за сильного ветра возможны ограничения или даже запрет на посадку самолетов.
В зону шторма с ветром более 20 метров в секунду попадут Брянская, Орловская, Тульская, Калужская и Московская области.