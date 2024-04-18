На Москву и Центральную Россию надвигается шторм с ураганным ветром

В пятницу, 19 апреля, в Центральной России и Москве ожидается сильный шторм с порывами ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С 15 часов пятницы, усиливаясь к вечеру, порывы ветра будут достигать штормовых значений — 17-22 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду», — рассказал Тишковец.

По шкале Бофорта это соответствует 9-балльному шторму. При такой скорости ветровая нагрузка на квадратный метр может достигать 44 килограммов.

Это значит, что под ударом стихии могут оказаться деревья, ветки, рекламные конструкции, кровли зданий и другие объекты.

«Высока вероятность падения предметов с высоты, что представляет угрозу жизни и здоровью людей, а также могут быть повреждены автомобили», — предупредил синоптик.

Из-за сильного ветра возможны ограничения или даже запрет на посадку самолетов.

В зону шторма с ветром более 20 метров в секунду попадут Брянская, Орловская, Тульская, Калужская и Московская области.