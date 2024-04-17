Среда, 17 апреля, 2024

В Самаре банда подростков изнасиловала юную официантку

Автор: powder

Опубликовано

В поселке Береза в Самаре банда подростков изнасиловала юную официантку, пишет издание «АиФ».

По данным издания, их жертвой стала 18-летняя девушка, которая работала в кафе. Малолетние преступники выяснили ее график, маршрут и решили действовать 11 августа прошлого года.

Подростки напали на жертву, когда она шла по улице. Ей накинули пакет на голову и затащили в машину. Жертву отвезли в лес и потребовали у нее смартфон и 50 тысяч рублей, но получили отказ.

Парни, разозлившись от неудачи, изнасиловали официантку, пока один снимал все на видео, а четвертый стоял в стороне. Потерпевшая не сразу поняла, что это – девушка.

На суде злоумышленники не смогли объяснить, зачем совершили преступление.

«Зато от души ревели, пытаясь разжалобить судью», – говорится в публикации.

Троих основных участников приговорили к срокам от 8 до 9 лет с отбыванием наказания в воспитательной или исправительной колонии общего режима. Четвертому участнику назначили условное лишение свободы на 3 года.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В ТРЦ «Малина» эвакуируют посетителей

«Движение Первых» запускает флешмоб «Спасибо спасателям»

Метеоролог спрогнозировал 30-градусную жару уже в мае, но «это не точно»

В домашнем сундучке школьника из Рязани хранятся семейные реликвии, связанные с жизнью и судьбой родственников-фронтовиков

Житель Сасова станет лицом торговой марки «Магнит»

10 гектаров сухой травы горело в Сапожсковском районе

С 1 мая Рязанскую область будут патрулировать с воздуха

В Рязани проходит Всероссийский библиотечный форум

В МЧС рассказали о возгорании автомобиля в центре Рязани

Стартовал набор волонтёров на рязанский фестиваль «Небо России»

20 апреля есть риск заболеть, поссориться с супругом и навлечь на себя смерть. Что ни в коем случае нельзя делать на Акулину?

В Рязани около ТЦ «Атрон» загорелся автомобиль

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В ТРЦ «Малина» эвакуируют посетителей

Новости Рязани
Администрация сообщает, что в здании началось возгорание.

«Движение Первых» запускает флешмоб «Спасибо спасателям»

Новости Рязани
Чтобы поучаствовать во флешмобе, нужно записать видео и рассказать в нём о важной работе сотрудников МЧС и волонтёров, которые помогают людям в беде.

Метеоролог спрогнозировал 30-градусную жару уже в мае, но «это не точно»

Новости мира
Помимо жаркого мая, метеоролог не исключает и знойного лета.

В домашнем сундучке школьника из Рязани хранятся семейные реликвии, связанные с жизнью и судьбой родственников-фронтовиков

Новости Рязани
Вместе с вещами в семье Романа бережно передают из поколения в поколение рассказы о родных, чьи судьбы неразрывно связаны с Великой Отечественной войной.

Житель Сасова станет лицом торговой марки «Магнит»

Новости Рязани
С портретом Василия появится много брошюр, буклетов и проч. Их будут распространять по всей стране.