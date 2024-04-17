В поселке Береза в Самаре банда подростков изнасиловала юную официантку, пишет издание «АиФ».
По данным издания, их жертвой стала 18-летняя девушка, которая работала в кафе. Малолетние преступники выяснили ее график, маршрут и решили действовать 11 августа прошлого года.
Подростки напали на жертву, когда она шла по улице. Ей накинули пакет на голову и затащили в машину. Жертву отвезли в лес и потребовали у нее смартфон и 50 тысяч рублей, но получили отказ.
Парни, разозлившись от неудачи, изнасиловали официантку, пока один снимал все на видео, а четвертый стоял в стороне. Потерпевшая не сразу поняла, что это – девушка.
На суде злоумышленники не смогли объяснить, зачем совершили преступление.
Троих основных участников приговорили к срокам от 8 до 9 лет с отбыванием наказания в воспитательной или исправительной колонии общего режима. Четвертому участнику назначили условное лишение свободы на 3 года.