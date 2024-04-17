В поселке Береза в Самаре банда подростков изнасиловала юную официантку, пишет издание «АиФ».

По данным издания, их жертвой стала 18-летняя девушка, которая работала в кафе. Малолетние преступники выяснили ее график, маршрут и решили действовать 11 августа прошлого года.

Подростки напали на жертву, когда она шла по улице. Ей накинули пакет на голову и затащили в машину. Жертву отвезли в лес и потребовали у нее смартфон и 50 тысяч рублей, но получили отказ.

Парни, разозлившись от неудачи, изнасиловали официантку, пока один снимал все на видео, а четвертый стоял в стороне. Потерпевшая не сразу поняла, что это – девушка.

На суде злоумышленники не смогли объяснить, зачем совершили преступление.

«Зато от души ревели, пытаясь разжалобить судью», – говорится в публикации.

Троих основных участников приговорили к срокам от 8 до 9 лет с отбыванием наказания в воспитательной или исправительной колонии общего режима. Четвертому участнику назначили условное лишение свободы на 3 года.