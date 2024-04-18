НТВ объявил имена членов жюри нового шоу «ВИА Суперстар!»

Стартовали съёмки нового оригинального музыкального шоу телеканала НТВ «ВИА Суперстар!». Об этом сообщила пресс-служба канала.

За звание «суперстаров» будут бороться восемь музыкальных коллективов, пик популярности которых пришёлся на 80-90-е и нулевые. Кресла членов жюри займёт слаженная команда звёздных судей проекта «Суперстар!»: ведущая программ «Секрет на миллион» и «Звёзды сошлись» Лера Кудрявцева, известный музыкальный критик Сергей Соседов, популярный эстрадный певец Стас Пьеха и певица, заслуженная артистка Российской Федерации Наташа Королёва.

Лера Кудрявцева: «Идея сделать проект «Суперстар!» с группами очень крутая, это что-то неожиданное, новое. Иногда в прессе меня называют строгой судьёй, но я так не думаю. Мне просто или нравится выступление, или нет. Я всегда честно говорю своё мнение. Надо понимать, что оценки жюри – это вкусовщина, всё очень субъективно. Иногда они совпадают с мнением зрителей, иногда нет. Но не выставлять баллы мы не можем, таковы правила. Первый съёмочный день уже позади. Артисты выступили со своими хитами, по сути – визитными карточками. Однако самое интересное впереди, когда коллективы начнут выходить из привычных образов. По мне, это очень любопытно».

Наташа Королёва: «Очень крутая идея сделать шоу «Суперстар!» с вокально-инструментальными ансамблями пришла в светлую талантливую голову нашего любимого Вадима Такменёва. Спасибо ему за это! Это, конечно, новая грань замечательного проекта «Суперстар!». Коллективов много, все они разные. Что же касается судейства, то не имеет значения, кому выставлять оценки – сольным исполнителям или группам. А вот участникам, думаю, сложнее, потому что ответственность лежит на всех. Очень важно, как выступит группа, как каждый участник прочувствует номер, будут ли все артисты гармоничны. Кто-то может выделяться, а кто-то, наоборот, быть в аутсайдерах, тормозить остальных и тем самым это будет влиять на оценку. Посмотрим! В любом случае, зрителей ждёт, как всегда, интересное шоу, невероятные номера, прекрасные творческие работы и, конечно, море позитива и хорошего настроения!».

Сергей Соседов: «Идея создать шоу «Суперстар!» с группами возникла сразу же, как только пригласили сольных певцов. Увидев сольников, взмолились группы: «Хотим тоже участвовать!». Но группы – это большие коллективы, в них много людей, а стало быть, и больше работы, канители. К этому нужно было подготовиться, и прежде всего морально. Группы судить несложно, как и солистов, если вы умеете судить и знаете, ЧТО конкретно судите. Другое дело, что группам сложно соревноваться друг с другом, поскольку у них еще возникает конкуренция внутри коллектива. Кто-то мирится, что в коллективе есть один солист, а кто-то хочет, чтобы и он тоже солировал, а не просто был на подпевках у «звезды». Безусловно, к группам (ВИА) и требований больше, чем к сольным артистам. ВИА должен выглядеть как хорошо спетый, спаянный коллектив, монолит, а не как набор отдельных музыкантов, случайно собравшихся вместе».

Каждый выпуск «ВИА Суперстар!» будет посвящён определенной теме: «Свой хит», «Любимые хиты» и другие. Система оценок также не меняется: огонь от жюри означает два балла, фейерверк – один, пшик – ноль. А вот правила проекта претерпят изменения, однако подробности пока держатся в секрете. Победителем сезона станет та группа, которая наберёт наибольшее количество баллов по итогам всех выпусков. А в финале музыкальные коллективы представят свои новые песни.