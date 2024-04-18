Рязанца осудили за враждебные высказывания в соцсетях по отношению к российским гражданам

В Рязани провели проверку в отношении местного жителя, который в социальной сети оскорбил российских граждан. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

24 марта 2024 г. в одной из социальных сетей под постом, где люди выражали соболезнования жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», мужчина написал оскорбительный комментарий, в котором неправомерно высказался в отношении российских граждан.

В отношении рязанца возбудили дело об административном правонарушении за возбуждение вражды в отношении этнической группы населения.

Дело направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд.