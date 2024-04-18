Четверг, 18 апреля, 2024

Ясновидящая Панина описала скорый переломный момент в СВО

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото с сайта Pixabay.com

Переломного момента в специальной военной операции, которая проводится на Украине, ждать осталось совсем недолго. Это увидела известный экстрасенс Аделина Панина. Она заверяет, что совсем скоро в происходящих событиях будет поставлена жирная точка.

В интервью «Московскому комсомольцу» ясновидящая рассказала: долгожданный переломный момент произойдёт в конце апреля или в мае.

— Тогда во всем мире даже самые главные наши противники поймут: победить Россию на поле боя никому не удастся. В ближайшее время так мы сможем наблюдать изменения не только на фронте, но и в правительственной верхушке Украины. Управление страной перейдет в другие руки. Вот эти события станут началом конца, — говорится Аделина Панина.

СВО, по её словам, завершится в 2025 году. Скорее всего финал спецоперации придётся на весну.

Вместе с тем интерес представляет одно из пророчеств болгарской ясновидящей Ванги, которая при жизни описала и предсказала множество событий будущего. В эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале Косторной, который систематизирует слова легендарной провидицы, решил поделиться её предсказанием на 2024 год. Ванга говорила о событиях этого года в России, и, возможно, речь шла как раз о развитии и завершения спецоперации:

— Будут сладкие куличи на Пасху, точнее, приятные вести. Это ведь очередной год пяти двоек, он несёт приятные новости. Например, два Дня Победы будут праздновать в 2024-м, — цитирует Сергей Косторной Вангу.

Баба Ванга также обращала внимание, что наступит время, когда начнётся новый цикл, а мир кардинально повернётся. Богатые станут беднее, буду делиться своими ресурсами, а бедные получат часть ресурсов. Ведунья не советовала жить прошлым и предлагала смотреть в будущее, которое неизменно связывала с нашей страной.

Ещё одно пророчество о сроке завершения спецоперации принадлежит провидице Оксане Гордиенко. Она убеждена в том, что всё завершится в 2024 году в декабре. Вместе с тем россияне заметят, что дела продвигаются к победе, уже в октябре:

— В России войны не будет, но будет немало попыток терактов на территории нашей страны. Америка будет помогать Украине в вооружении, а в декабре будут подписаны документы о прекращении военных действий на Украине, — заявила экстрасенс.

Оксана не исключила, что украинская сторона будет пытаться устроить теракты. Их удастся предотвратить. Наиболее опасные с этой точке зрения май, сентябрь и октябрь. 

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