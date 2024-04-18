Переломного момента в специальной военной операции, которая проводится на Украине, ждать осталось совсем недолго. Это увидела известный экстрасенс Аделина Панина. Она заверяет, что совсем скоро в происходящих событиях будет поставлена жирная точка.
В интервью «Московскому комсомольцу» ясновидящая рассказала: долгожданный переломный момент произойдёт в конце апреля или в мае.
СВО, по её словам, завершится в 2025 году. Скорее всего финал спецоперации придётся на весну.
Вместе с тем интерес представляет одно из пророчеств болгарской ясновидящей Ванги, которая при жизни описала и предсказала множество событий будущего. В эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале Косторной, который систематизирует слова легендарной провидицы, решил поделиться её предсказанием на 2024 год. Ванга говорила о событиях этого года в России, и, возможно, речь шла как раз о развитии и завершения спецоперации:
Баба Ванга также обращала внимание, что наступит время, когда начнётся новый цикл, а мир кардинально повернётся. Богатые станут беднее, буду делиться своими ресурсами, а бедные получат часть ресурсов. Ведунья не советовала жить прошлым и предлагала смотреть в будущее, которое неизменно связывала с нашей страной.
Ещё одно пророчество о сроке завершения спецоперации принадлежит провидице Оксане Гордиенко. Она убеждена в том, что всё завершится в 2024 году в декабре. Вместе с тем россияне заметят, что дела продвигаются к победе, уже в октябре:
Оксана не исключила, что украинская сторона будет пытаться устроить теракты. Их удастся предотвратить. Наиболее опасные с этой точке зрения май, сентябрь и октябрь.