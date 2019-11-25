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В Петербурге автомобиль «впечатал» пешехода в стену

Вечером в понедельник, 25 ноября, на Кузнечном переулке в Петербурге произошла авария, в которой пострадал пешеход. Об этом пишет «Фонтанка».

Сообщается, что водитель автомобиля «ВАЗ-210102» внезапно вылетел на тротуар. В результате под колеса машины попал 26-летний местный житель. По словам очевидцев, авто буквально «впечатало» его в стену.

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С подозрением на открытый перелом ноги пострадавшего увезли в Мариинскую больницу. По предварительным данным, сейчас легковушкой, скрывшейся с места, владеет 35-летний уроженец Азербайджана.

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