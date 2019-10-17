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В Омске 23-летнему таксисту оторвало ногу

17 октября на территории Октябрьского округа в городе Омске произошло ДТП со страшными последствиями. Жертвой ЧП стал 23-летний водитель такси. Он лишился ноги.

По данным правоохранителей, столкновение двух легковушек на улице Кирова случилось в тот момент, когда таксист выходил из своей машины. Виновником ДТП стал 22-летний водитель седана Toyota Mark II. Он во время движения потерял контроль над своей машиной и протаранил Renault Logan, наехав при этом и на водителя французского авто. в момент аварии автомобиль «Яндекс.Такси» был припаркован на обочине дороги.

Во время ДТП 23-летнему парню – водителю Renault – оторвало ногу. Сломанной оказалась и стопа второй ноги. Кроме того, повреждения получила 22-летняя девушка, которая была пассажиркой «японца». По факту произошедшего начата проверка, сообщает Ом1.

Фото: группа «Инцидент Омск» в соцсети ВКонтакте

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