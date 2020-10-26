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Новости мираПроисшествия

Утопившая двухлетнюю дочь мать хотела избавить ее от «проклятья»

Никита Брыкин

Продолжается расследование уголовного дела в отношении жительницы Новосибирска, которая утопила двухлетнюю дочь в ванной. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Убийство произошло в элитном жилом комплексе на улице Щетинкина. По предварительной информации, женщина могла иметь психическое расстройство.

В частности, у нее были галлюцинации, она «слышала в своей голове разные голоса и убеждала родных, что должна спасти мир». Кроме того мать утверждала, что девочке «передался по наследству ее дар или проклятье» и нужно прекратить «мучения».

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Отметим, что подозреваемая задержана.

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