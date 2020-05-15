У девочки произошел коллапс после регулярных изнасилований отцом

В Санкт-Петербурге в больницу в тяжелом состоянии попала 16-летняя девушка. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.
Сообщается, что подростку стало плохо в среду 13 мая. Она упала в обморок в собственной квартире. Медики диагностировали у пациентки коллапс. Это опасное состояние, при котором падает кровяное давление и ухудшается кровоснабжение жизненно важных органов.
Выяснилось, что отец девочки регулярно насиловал ее. При этом мать избивала дочь. Сейчас состояние девочки удалось стабилизировать.
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