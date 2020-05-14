Тарасов раскрыл правду о разводе с Бузовой

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Футболист Дмитрий Тарасов озвучил главную причину развода с Ольгой Бузовой. По его словам, трещина в браке появилась из-за того, что супругам так и не удалось родить ребёнка.

Спортсмен рассказал, что его экс-супруга много времени и сил отдавала работе. Для Бузовой важно уверенно идти по карьерной лестнице. Однако Тарасову на тот момент хотелось от жены вовсе не таких успехов.

Он отметил, что ему часто приходилось играть по пятницам и субботам – в те дни, когда Ольга Бузова выступала в клубах. Тарасов отпускал жену, однако всё равно переживал за неё и из-за этого не спал ночами.

«Доверяю, но все равно переживаю, мало ли кто пристанет –обычные мужские переживания. Поэтому я многое запрещал делать», – отметил спортсмен.

На протяжении 5 лет брака супруги пытались стать родителями однако у них так и не получилось родить ребёнка. При этом у врачей проверялись оба партнёра. В какой-то момент футболист понял, что его супруга не готова к материнству. Она не проявляла особого желания забеременеть, не говорила с Тарасовым о детях. По словам спортсмена, все её мысли занимали новые проекты и работа. Издание Дни.ру также пишет, что Бузова пыталась обвинить Тарасова в том, что он не может иметь детей. Однако у того уже подрастает дочь от второго брака.