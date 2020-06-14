Порно показали в казанском аэропорту на большом стенде

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В аэропорту Казани на стенде «Сбербанка» показали порновидео. Происходящее заметили очевидцы. Они были шокированы увиденным и засняли контент на видео.

Пресс-служба «Сбербанка» отметила, что организация в курсе произошедшего. Представители банка обещали провести проверку по факту трансляции порно.

Отмечается, что показ порно осуществлялся с интернет-панели, а не с панели «Сбербанка». Кто провел трансляцию фильма для взрослых – неизвестно, сообщает Вечерняя Казань.