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Новости мираПроисшествия

Подросток попал в больницу с переломами после исполнения трюка Человека-паука

Никита Брыкин

В районе Южное Тушино в Москве в больницу попал 15-летнией парень, который хотел произвести впечатление на сверстников, пишет газета «МК».

Инцидент произошел 13 июля. Сообщается, что подросток коротал вечер в компании сверстников. На улице шел дождь, молодежь распложалась в подъезде жилого дома на третьем этаже.

В какой-то момент парень решил продемонстрировать молодецкую удаль. Он вышел на улицу и стал карабкаться наверх. Парень почти достиг своей цели, однако пальцы соскользнули с мокрой от дождя поверхности, и он упал сначала на козырек подъезда, после чего свалился с него на асфальт.

Несостоявшегося «человека-паука» с травмами головы и ноги госпитализировали

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