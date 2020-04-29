Пациент с коронавирусом сбежал из-под карантина к пожилым родителям

Житель Оренбургской области с коронавирусной инфекцией, который находится на домашнем лечении, нарушил режим строгой самоизоляции. Об этом пишет портал «ria56».
Отмечается, что пациент знал свой диагноз, получал препараты, однако 27 апреля отправился к своим пожилым родителям в другой населенный пункт.
Отмечается, что медики оперативно среагировали и проинформировали об этом полицию. Беглеца задержали. Из-за этого инцидента под наблюдением медиков будут находиться еще несколько контактных лиц.
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