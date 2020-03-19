Названа причины смерти пациентки с подтверждённым коронавирусом

Причиной смерти 79-летней женщины, у которой был подтверждён коронавирус, стал оторвавшийся тромб. Об этом сообщили в оперативном штабе.



Главный патологоанатом Москвы Олег Зайратьянц рассказал, что причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия лёгочной артерии. Патологоанатом отметил, что в лёгких на момент смерти женщины изменений ещё не было. При этом у неё уже началась пневмония.



Напомним, ранее сообщалось, что в Москве сегодня скончалась 79-летняя пенсионерка. У неё официально был подтверждён коронавирус. При этом у женщины было множество тяжёлых заболеваний, в числе который диабет.

