Пожилая женщина с подтверждённым коронавирусом умерла в Москве

Оперативный штаб сообщил о смерти в Москве пациентки с выявленным коронавирусом.



Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но но личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу №2. В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию в условиях реанимации. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе.



Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензиия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, моче-каменная болезнь, церебровасулярная болезнь.



– Пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца, — сообщает главный врач инфекционной больницы №2 Светлана Краснова. – Пациентке была оказана комплексная интенсивная терапия в условиях реанимации. Тактика ведения согласовывалась с главными внештатными специалистами департамента.



В настоящий момент весь круг близких пациентки установлен — они находятся под наблюдением медицинских работников. Никто из близких контактов пациентки не имеет тяжелых симптомов заболевания.



Напоминаем, что осложнения инфекционных заболеваний особенно тяжело переносят люди старше 60 лет, поэтому именно им необходимо по возможности снизить риск заражения и постараться минимизировать контакты и посещение мест массового скопления людей.

